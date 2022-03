La ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez fue una de las más impactantes de 2021. Y cuando aún estábamos asimilando que la gimnasta alavesa y el presentador de televisión habían roto su matrimonio tras más de diez años de intenso amor, saltó a la luz el nuevo romance del apasionado de Leonardo Da Vinci. El amor había vuelto a surgir en la pequeña pantalla. Aunque esta vez no en el plató, como su amor con Almudena Cid, que fue un auténtico flechazo en 'Pasapalabra'. El amor entre Patricia Pardo y Christian Gálvez surgió en los pasillos de Mediaset.

Dos días después de que su relación saltase a la luz, Patricia Pardo confirma que estaba " feliz e ilusionada" y Christian Gálvez hacia lo mismo a través de las redes sociales. Ahora, una semana después el presentador gritaba a los cuatro vientos su amor por Patricia con una declaración de amor pública en su programa de radio en la Cadena Cien.

El presentador de 'Alta tensión' no dudó en hablar abiertamente de lo que sentía por Patricia Pardo "Esta semana he aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o critiquen, pero también he aprendido que, si no lo doy, puede que hagan cualquiera de las dos cosas. Así que, lo que he decidido, es caminar con libertad, disfrutando cada pasiño. Camino sin prisa, pero con alma".

"Alguien a quien quiero y admiro dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia. Y a ti, Pati, te digo que son rosas, que pienso regarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más grande de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, nos recordaremos que lo que importa es la perseverancia y pasión de los jardineros. Cuidaremos tantas flores como hagan falta porque tú, Pati, alimentas mis cinco sentidos. Todo se reduce a la última persona en quien piensas cada noche, y ahí es donde tú estás", fueron sus bonitas palabras que el presentador dedicó a su chica.

Unas palabras a las que ha reaccionado Emma García que se alegraba de verlo enamorado: "Compañero, me alegro tanto de verte feliz con Patricia... Que disfrutéis cada minuto, cada momento y cada pasiño", comenta la presentadora de 'Viva la vida'.

Aunque, Emma García también quiso tener unas emotivas palabras para Almudena Cid: "Le mando un fuerte abrazo a Almudena Cid, a la que le tengo muchísimo cariño", expresaba la presentadora.

