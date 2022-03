El mundo del cricket ha sufrido un terremoto emocional con la repentina muerte de Shane Warne, deportista de 52 años que sufrió un ataque al corazón cuando se encontraba en Tailandia. "Shane fue encontrado inconsciente en su villa y, a pesar de los mejores esfuerzos del personal médico, no pudo ser revivido", señala el comunicado compartido por Fox Sports. Después de la despedida de grandes personalidades de esta leyenda del deporte inglés, como Elton John o la Duquesa de York, Sarah Ferguson, ha llegado también el lamento de quien fuera su prometida en 2013: Elizabeth Hurley, quien se ha mostrado totalmente devastada por la repentina noticia.

"Siento que el sol se ha ido detrás de una nube para siempre. RIP mi amado corazón de león", ha lamentado la actriz británica públicamente a través de su perfil de redes sociales. Junto a este lamento, la artista ha publicado algunas fotografías con quien fuera su pareja recordando algunos de los mejores momentos de su relación, que arrancó en 2011.

La intérprete de Al diablo con el diablo ha compartido su dolor con estas imágenes en las que hace un repaso a los dos años que compartieron de relación en la que, incluso, llegaron a comprometerse. Y es que, a pesar de los problemas, fue una unión muy intensa que ha dejado una gran huella en la actriz.

"La familia pide privacidad en este momento y proporcionará más detalles a su debido tiempo", han comunicado desde el círculo íntimo del deportista. El jugador deja tras de sí tres hijos -Brooke de 24 años, Summer de 19, y Jackson de 22- fruto de su relación con su exesposa Simone Callahan, que finalizó en 2005.



