Marta López Álamo sigue ascendiendo en su carrera de modelo. Después de haber desfilado en Moda Cálida, Simof y ser imagen de varias campañas muy conocidas en el país, la modelo ha subido a la pasarela de Madrid Fashion Week. Un hito en su carrera del que ha declarado estar muy contenta ya que se considera una de las metas que la joven modelo ha querido alcanzar a lo largo de su vida profesional. Además, esto supone volver de nuevo a las pasarelas y coger ritmo ya que desde la pandemia el calendario de moda había estado totalmente paralizado. "Estoy muy contenta por el año laboral que llevo", aseguraba la modelo a la revista Lecturas.

Y es que, a pesar de que la modelo no para de mantenerse en forma y cuidarse para estar a punto para las pasarelas. Un esfuerzo que su novio, Kiko Matamoros, conoce de primera mano ya que la joven tiene un pequeño gimnasio en casa que disfruta todos los días. Por eso, el colaborador de 'Viva la vida' ha confesado estar muy orgulloso del esfuerzo de su novia.

Gtres

"Estoy muy orgulloso porque sé todo lo que le ha costado llegar hasta ahí y desfilar con Custo, que es uno de los diseñadores españoles más internacionales, por lo que es uno de los puntos más altos que puede tener en su carrera en España", ha asegurado Kiko Matamoros en el plató de 'Viva la vida', donde se ha mostrado con una sonrisa mientras ve las imágenes de su novia desfilando para Custo. Un avance que parece que no le ha sido nada fácil: "Mi apellido puede ser un lastre en algunos momentos y ha sabido desligarse de él en el terreno profesional, no en el personal, claro". Y es que el colaborador tiene muy claro que quiere pasar el resto de su vida junto a la influencer asegurando que quiere tener un hijo con ella.

