El próximo 27 de marzo se celebran los Oscar y antes de ese gran acontecimiento, Penélope Cruz y Javier Bardem están acudiendo a muchos eventos cinematográficos en nuestro país. Este lunes 14 de febrero se celebrara los Premios de la Unión de Actores a los que han asistido numerosos nombres conocidos del panorama interpretativo. Javier Bardem, Ángela Molina, Candela Peñas son algunos de los nombres de los actores que han posado en la alfombra roja con looks elegantes y sofisticados, pero se ha echado en falta a una grande: Penélope Cruz.

Su marido Javier Bardem aparecía sin compañía, por lo que enseguida todos han preguntado por la actriz. El actor ha sido de lo más amable con la prensa y explicaba que su mujer sufría un contratiempo de salud de última hora que le impedía acudir a los premios.

Gtres

Javier Bardem contaba al reportero del programa de Sonsoles Ónega, 'Ya son las 8', que Penélope se había visto obligada a cancelar su cita para esta noche: "Tiene una cosa en las muelas. Estaba preparada, tenía el traje y todo, y la han dejado hecha polvo", se sinceraba el actor de lo más apenado por su mujer.

Aunque seguramente habrá echado mucho de menos a la actriz, Bardem ha querido disfrutar de la noche, ya que era un momento muy especial para él. El evento coincide con la que habría sido la fecha de cumpleaños de su madre Pilar Bardem, así que se ha tomado esta gala como una manera muy bonita de homenajearla.

Penélope y Javier están de lo más unidos. En los Goya, el actor se subía al escenario para agradecer el galardón a mejor actor a su mujer con unas palabras preciosas: "Quiero dedicar este premio a Penélope que es la mujer que amo, respeto y admiro todos los días. Te quiero mucho y a nuestros hijos Leonardo y Luna que sois lo más hermoso que ha pasado en nuestras vidas, mamá y papá os aman".

