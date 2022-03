Isa Pantoja se llevó una gran sorpresa al ver que su madre no había felicitado a su hijo Alberto por su cumpleaños. A pesar de que en un primer momento se preocupó por ella, ya que siempre ha estado muy unida a su nieto, más tarde confesaba que había entendido su decisión de no hacerlo. Al parecer, según desveló en 'El Programa de Ana Rosa', Isabel Pantoja se encuentra incomunicada y sin teléfono móvil para recuperarse de la depresión que padece.

Sin embargo, para Asraf esta no fue justificación suficiente y en 'Viva la vida' reconoció que entendía que no le enviase un mensaje a Alberto cuando antes sí que había estado mandando mensajes a algunos periodistas. Ahora, Isa Pantoja ha querido pronunciarse sobre estas palabras justificando la reacción de su chico. "Esos pensamientos que tiene Asraf es porque si le dicen que hace unos días habló con José Antonio es normal que diga que por qué no felicita a mi hijo", ha indicado ella desvelando que respeta su opinión.

Telecinco

Sin embargo, la colaboradora ha dejado claro que ella no opina como su chico porque sabe que ese mensaje que le envió al periodista fue antes del cumpleaños de su hijo. "Yo por mi parte si lo entiendo porque sé que no esta bien, no sé si tiene ayuda profesional", ha indicado dejando claro que si hubiese enviado algún mensaje después del cumple de Alberto sí que le hubiese molestado pero no ha sido así.

"Mi deber es estar aquí cuando me necesite. Me dicen que está bien. Estoy tranquila en ese aspecto. Ella necesita su tiempo y quiere estar con mi tío Agustín No lo entiendo pero lo respeto", ha explicado dejando claro que ahora mismo no tiene pensado visitarle porque quiere respetar su decisión de estar sola en Cantora. Sin embargo, ha confesado que lamenta esta situación por su hijo. "A mi hijo es más complicado de explicar. Él tiene un vínculo con mi madre muy fuerte y espero que lo recuperen pronto", ha desvelando confesando que su mayor deseo es poder volver a verles juntos.

Isa Pantoja tiende una mano a su hermano

Por otro lado, la colaboradora también se ha pronunciado sobre la enfermedad de Kiko Rivera. Hace pocos días el dj anunciaba que padecía diabetes, algo que parece que llevaba tiempo arrastrando. "Ya lo sabíamos. Espero que empiece a cuidarse. Yo lo he visto preocupado por su salud porque ha tenido achaques muy fuerte. Si come hamburguesas con pizzas pues… hay que cuidar la alimentación", ha confesado.

Telecinco

Además, ha aprovechado la ocasión para dejar claro que, a pesar de que su relación en estos momento es nula, si le necesita va a estar ahí para ayudarle. "En temas de salud me tienen aquí independientemente de lo que haya pasado", ha aclarado confesando que nunca le dejaría solo en este aspecto.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io