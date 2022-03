Parece que Sandra Pica está pasando por un momento complicado. La joven siempre ha intentado cuidar su salud mental, ya que en alguna ocasión ha tenido varios episodios desagradables. A sus seguidores los tiene preocupados, ya que la joven ha acudido de manera urgente al hospital por culpa de unos dolores insoportables, la misma dolencia por la que tuvo que estar ingresada el pasado verano.

En uno de sus episodios de 'mtmad', la joven ha contado los ataques que recibe, a veces, de los haters. "Los prejuicios siguen estando a la orden del día. Yo al final me paro a pensar: '¿estamos todas juntas un día o estamos todas juntas cada día?'. Cuidado, porque yo he visto a muchas mujeres hacer mucho daño por la boca, y me pasó justo el 8 de marzo del año pasado: vi mucho 'feliz día de la mujer', pero luego vi mensajes de mujeres hacia mí llamándome 'zorra' y 'puta'", contaba la ex concursante de 'Secret Story'. Muchas veces los nervios se somatizan con dolores físicos y este puede ser el motivo del ingreso de la joven.

"Tuve que ir directa al hospital. Estuve unas horas con suero, calmantes... Problemas de intestino, unos dolores horribles pero bueno estoy en casa", ha contado aún convaleciente a través de su perfil de Instagram y así conseguía tranquilizar a sus fieles seguidores.

Este verano, cuando Sandra Pica también tuvo que acudir a urgencias, le diagnosticaron una infección en el intestino, anemia en grado 3 y PTSD (Trastorno por estrés postraumático). Este diagnóstico es debido a las situaciones tan complicadas que vivió la joven cuando su relación con Tom Brusse se rompiera en 'Supervivientes 2021'.

