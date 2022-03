Eugenia Osborne ha sido víctima de una estafa. En concreto, la hija de Bertín Osborne ha contado a través de su Instagram el robo cibernético que ha sufrido. Eugenia recibía en su móvil un SMS de su banco que parecía muy real en el que le hacían saber que su cuenta había sido bloqueada. Muy preocupada, la psicóloga hizo clic en el enlace que acompañaba a este texto, dando acceso a los ciberdelincuentes a su cuenta bancaria, desde la cual realizaron dos Bizum a dos destinatarios de casi 2.000 euros: uno de 1.000 y otro de 750.

Fue al recibir las notificaciones de estas transferencias cuando se percató de que estaba siendo robada. Eugenia se sentía muy agobiada y se vio totalmente indefensa ante el problema. Desesperada, llamó corriendo a su banco para explicar la situación terrible que estaba viviendo, pero tardó en contactar con la sucursal. "He sido torpe, pero hay más gente al a que le puede pasar", contaba a través de stories.

"He llamado al banco, me han bloqueado todo para evitar que puedan sacar más dinero. Después he ido presencialmente allí y he puesto la denuncia en la policía. He vuelto al banco de nuevo, me han tramitado todo y me devolverán el dinero", comentaba algo más tranquila. "El problema es que me mandaron un código y al ponerlo les di acceso a recibir todos mis códigos de seguridad para hacer los Bizums que se han hecho".

