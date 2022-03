Almudena Cid ha realizado toda una declaración de intenciones a través de sus redes sociales con la que deja claro qué es lo que tiene pensado hacer tras su ruptura con Christian Gálvez. Lo cierto es que para la ex gimnasta estos últimos meses no han sido nada fáciles, y es que poco después de confirmarse su separación el periodista hacía pública su relación con Patricia Pardo, realizando una declaración de amor que dejó a todos muy sorprendidos. De hecho, los familiares de la actriz no dudaron en pronunciarse asegurando que él les parecía una persona "muy inmadura".

Ahora, la ex gimnasta ha dejado claro que ya se encuentra mucho mejor, y es que parece que poco a poco comienza a recuperar su rutina. "Mi vida ya en mí", ha escrito junto a una fotografía en la que aparece mirándose al espejo. Toda una declaración de intenciones con las que deja claro que piensa centrarse en ella, algo que ya dejó claro a los medios de comunicación reconociendo que ahora estaba "cuidándose". Lo cierto es que después de la tormenta siempre llega la calma y parece que Almudena Cid esta comenzando poco a poco a recuperar su vida.

Tras confirmarse su separación, la actriz consiguió encontrar en el trabajo el mejor refugio para evadirse de todo lo sucedido mientras que su chico parece haber rehecho su vida de la mano de la presentadora. Una relación sobre la que Almudena Cid ya se ha pronunciado a través de sus redes sociales con varias 'indirectas'. De hecho, poco después de conocer este romance, optó por tomar la drástica decisión de dejar de seguir a su ex pareja en redes.

Ahora, parece que ya se encuentra mucho mejor mientras que Christian Gálvez ya se deja ver paseando junto a Patricia Pardo, con la que parece estar cada día mejor, una felicidad que ella también ha hecho pública en 'El programa de Ana Rosa'. "Estoy feliz y estoy ilusionada. Y voy a decírtelo con una fransa de nuestra querida Ana Rosa: si son rosas, florecerán", desvelaba la presentadora tras conocerse su romance con el escritor.

