¡Buenas noticias para la familia Suárez! Alejandra Romero, la duquesa de Suárez, está embarazada. Se trata del segundo retoño para la nieta del que fuera presidente de la transición, Adolfo Suárez. Una noticia que han recibido con gran alegría en la familia, tal y como publica ¡HOLA! que acompaña la feliz noticia con unas imágenes en las que se puede ver a la duquesa de Suárez luciendo embarazo junto a su marido, Pedro Armas, su padre Fernando Romero y la mujer de éste, Amelia Alonso, mientas disfrutan de una tarde de shopping en la capital española.

Alejandro Romero y Pedro de Armas contrajeron matrimonio en abril de 2018 en una íntima ceremonia. Dos años después se convirtieron en padres por primera vez el pasado 14 de septiembre de 2020 de una niña. Ahora, tan solo un año y medio después, la joven vuelve a estar embarazada y otra vez se trata de una niña.

La primera hija del matrimonio recibió el nombre de Mariam, en honor a su difunta abuela, Mariam Suárez, hija mayor de Adolfo Suárez y que falleció a los 41 años de edad tras una valiente lucha contra el cáncer.

Un amor de toda la vida

Alejandra Romero y Pedro Armas se conocen desde que compartían clase en el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo de Madrid. A pesar de que después de esto estuvieron un tiempo separados, el destino los volvió a unir. En el año 2018 ambos se daban el 'sí, quiero' en la capilla del Club Puerta de Hierro de Madrid en una ceremonia muy íntima.

La pareja ha querido mantenerse siempre lo más alejada posible de los medios de comunicación. En el año 2014, Alejandra Romero se convertía en duquesa de Suárez,al heredar el ducado de su abuelo el expresidente del Gobierno Adolfo Suárez.

