Este sábado ha sido un día muy especial en las casas familiares y es que se ha celebrado el Día del Padre generando momentos muy tiernos entre padres e hijos. Una entrañable estampa que ha derretido el corazón de Kiko Hernández que, a pesar de ser absolutamente hermético con su intimidad en el día a día, no ha dudado en compartir este momento con sus seguidores a través de las redes sociales. Y es que ya ha declarado en alguna ocasión el amor que siente por sus dos hijas, dos personitas favoritas que, como no podía ser de otra forma, le felicitaron por una fecha tan especial dándole dos regalos hechos por ellas mismas para agradecerle su cariño como padre. "Son muy pequeñas, ellas no saben que mi mejor regalo son ellas #felizdiadelpadre #diadelpadre", escribía el colaborador de 'Sálvame' presumiendo de sus pequeñas de las que está profundamente orgulloso y de las que pudo disfrutar durante todo el día.

Las niñas le entregaron a primera hora de la mañana sus regalos, hechos en el cole con todo el cariño. Tanto Abril como Jimena le han regalado dos llaveros, unos carteles para poner en el coche en los que se puede leer "My dad drive this car" (Mi padre conduce este coche) con una huella de sus manos en el centro de un triángulo de advertencia, y una medalla hecha por ellas en la que se puede leer "My dad is the number one" (Mi padre es el número uno). Unos regalos de los que no ha podido evitar presumir en redes sociales donde Alba Carrillo, Carmen Borrego o Isabel Rábago, entre otras, le han felicitado por sera padre de unas hijas tan cariñosas.



