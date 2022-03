Uno de los programas más exitosos de la televisión está a punto de estrenarse. 'Supervivientes 2022' casi ya está aquí y son muchos los nombres que se señalan como posibles concursantes. Hay famosos que, tras estar durante meses en el candelero, serían grandes fichajes como Marta Riesco, Kiko Matamoros o Anabel Pantoja, que repetiría en Honduras, pero el que más suena es un nombre que se encuentra en conflicto con la cadena. Antonio David Flores es un nombre que suena con fuerza y él mismo se ha animado a contestar sobre las especulaciones de su participación en el programa.

El malagueño fue despedido por la cadena hace justo un años pero, ¿existe posibilidad de que sea el concursante estrella del reality? El exguardia civil ha dado su opinión en su actual puesto de trabajo: en su canal de YouTube. "En un programa de Telecinco donde me han destruido a mí y a mi familia han estado debatiendo con absoluta normalidad sobre cómo sería mi fichaje en Supervivientes", comenzaba criticando el ex colaborador.

Gtres

"No sería cuestión de negociar dinero, se trata de que me pidan perdón públicamente, para resarcir mi nombre y el de mi familia", ponía Antonio David como condición para concursar en 'Supervivientes'. "Habría que contar la verdad sobre mi despido, que fue un negocio porque no había otra opción, ya que habían comprado el documental. El malagueño terminaba su discurso sin opción a verlo de nuevo en pantalla. "Si pensáis que Antonio David se va a bajar del carro, ya os digo que no. Y menos tirarme del helicóptero. Si soy el fichaje estrella de Supervivientes, os recomiendo que busquéis a otro porque no voy a estar".

