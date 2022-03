Isa Pantoja no atraviesa su mejor momento. La hija de la cantante ha sufrido un nuevo varapalo después de hacerse pública la posibilidad de que su madre la haya desheredado. Una noticia que Asraf Beno ha explicado cómo ha sentado a su novia, quien se encuentra muy preocupada por la salud de su madre. Así, el modelo ha contado cómo está Isa y qué fue lo que hizo nada más enterarse de la posibilidad de estar desheredada.

Tras varios días de especulaciones sobre lo que podrían haber hecho Isa y Kiko al enterarse de la decisión de la cantante, Asraf ha explicado cómo le ha sentado: "A Isa no le importa la herencia. Ella quiere estar bien con su madre y su familia y lo de la herencia le da igual". Y es que el modelo se ha convertido en el único apoyo de la joven que la invita a acercarse a su familia en el momento que ella crea oportuno, y es que "ella no sabe si es verdad o no pero no le da importancia. Le ha chocado…", ha comunicado.

Ante la noticia, Isa Pantoja tomó la decisión de ir directamente a ver cómo se encontraba, y es que la salud de su madre ha sido lo que más la ha preocupado en todos estos meses. "Isa sintió que tenía que ir a ver a su madre y estaba contenta. Pasó la tarde y estuvieron muy bien. Cuando volvió a casa la vi mucho más relajada. La vi mucho mejor", ha asegurado Asraf quien ha recalcado la preocupación por la salud de su madre.

Y es que la cantante está en medio de un proceso judicial, con su hermano Bernardo en el hospital, a la espera del estreno de su docuserie 'Sin perdón', y envuelta en la polémica de nuevo al respecto de su hijo. Una situación que parece que le ha hecho tomar la decisión de alejarse de España.

