Paco León es el gran protagonista del número de abril de Esquire en el que, en una entrevista íntima, se sincera y repasa cómo ha sido el camino hasta llegar aquí: "He venido a pasármelo bien así que, preparaos". El actor español se sincera en el número de abril de Esquire y habla sobre su sueño americano y reflexiona sobre su propia vida

A punto de estrenar su primera película en Estados Unidos, The Unbearable Weight of Massive, el sevillano se sincera: «nunca soñé con trabajar en Hollywood» pero ahora que lo ha conseguido tampoco quiere subirse a ese tren. «Estoy en un momento muy reivindicativo en el que creo que España debería liderar el mercado latino del audiovisual» declara. Durante la sesión, fotografiado con looks muy americanos, el actor insiste en la importancia del despegue de España como referente en la ficción audiovisual, «porque hay mucho talento y buenas ideas» aunque se ve obstaculizado por la falta de confianza.

Esquire

El actor hace un repaso de su carrera, desde su aparición en la televisión con 'Aída' hasta su primera película para la gran pantalla como director con 'Carmina o revienta' en 2012, y relata su metamorfosis hasta llegar a sentirse libre librándose de las «ataduras sociales»: «Los límites los pone uno mismo. El miedo es una mierda, también la vanidad, en el sentido de querer agradar a todos siempre».

Paco León incluso se ha atrevido a contar la experiencia más subversiva de su vida, recordando el momento en el que habló sobre su bisexualidad en el programa de Bertín Osborne pero sin querer «abanderar nada que no me compete». Confiesa que habló sobre este tema porque le salió así, e insiste en la oportunidad que tiene actualmente el hombre para ser su mejor versión: «Ahora tenemos la oportunidad de ser diferentes y abandonar esa masculinidad tóxica y tópica. Ahora hay muchas maneras de ser hombre».

El reportaje Paco by Paco se publica en el número de abril de Esquire que se encuentra desde mañana viernes 25 en los quioscos y también en www.esquire.es

