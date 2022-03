Cristina Saavedra ha compartido un mensaje a través de sus redes sociales en el que desvela el complicado momento que está viviendo. Un año después de haber perdido a su hermana y su abuela, la periodista tiene que volver a hacer frente a una situación complicada para ella debido al cáncer que padece su hermana. Un complicado momento que ha aprovechado para denunciar las condiciones en las que se encuentra el hospital en el que está ingresada y que le parecen injustas.

"En este hospital hay enfermos despidiéndose de la vida. Enfermos en sus últimas horas con cáncer terminal. Y se han puesto a rodar una película. Así que el familiar del paciente pide coger el ascensor para ver a su mujer y le dicen que espere que están rodando", ha comenzado escribiendo a través de sus redes sociales. Unas palabras con las que ha denunciado que desde el hospital se esté dando prioridad a un rodaje antes que a los enfermos y familiares.

Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí,larga vida al cine, con todo reposto pero señores del @sergas este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. hay mucho dolor. Mucho. Desgarra. — Cristina Saavedra (@csaavedra_) March 27, 2022

Además, ha asegurado que si quiere ir por las escaleras tampoco se lo permiten. "Tampoco por las escaleras porque están rondando. Que espere. Oigan, que la vida de mi hermana se va, que no hay minutos. Y sí, larga vida al cine, con todo reposto pero señores este no es el lugar para un rodaje, aquí corre el tiempo. hay mucho dolor. Mucho. Desgarra", ha indicado mostrando el dolor que siente por todo lo que está viviendo.

Una situación que no mejora fuera de las instalaciones, y es que ha desvelado que en el parking tampoco pueden aparcar porque se encuentran los vehículos de las personas del rodaje. "No, hombre, todos apoyamos la cultura, también lo hacía mi hermana, pero a ella no le quedan tantos minutos. Qué dolor y qué vergüenza. Disfruten cuando salga de la película", ha zanjado. Un mensaje con el que pretende visibilizar la complicada situación por la que están pasando todos los familiares y enfermos en el hospital debido al rodaje de dicha película, mostrando el dolor que siente.

