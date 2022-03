Kiko Matamoros confirma que ha vetado a Makoke

Kiko Matamoros llegaba de sus intensas vacaciones en las Maldivas y comentaba a sus compañeros que no ha podido disfrutar de ellas por los problemas de salud de su hijo Diego Matamoros. El influencer sufría una caída en su casa: "Mi espalda empezó a fallar. De nuevo. El viernes estaba en casa muy tranquilo, preparando el viaje que íbamos a hacer, porque nos íbamos fuera unos días. De repente, tuve una crisis bastante severa en la espalda", y es que Diego sufre un trastorno congénito degenerativo.



"He estado muy preocupado por la salud de mi hijo. Le han detectado un problema congénito, ingresaba parapléjico en el hospital", explicaba el colaborador preocupado pero con un maravilloso bronceado. Afortunadamente Diego Matamoros ya se encuentra en casa descansando de este susto y con los suyos. "Ha sido un susto bastante grande. Me enteré porque mi padre me llamó. Me llamó el sábado por la mañana y ya corriendo me fui a verle al hospital", contaba su hermana Laura Matamoros. Los hermanos están muy unidos y más se nota ese cariño en momentos complicados.

¿Y cómo se lo ha pasado el colaborador en su viaje romántico en Maldivas? Kiko les ha contado a sus compañeros que se ha relajado muchísimo. "Lo he pasado bien, he hecho deporte, he tomado el sol, he buceado. Pero el agobio lo tenía por lo que estaba pasando aquí en Madrid", se sinceraba. ¿Habrá practicado para su entrada en 'SV'? "Despidiéndome del tabaco para siempre", escribía el padre de Laura Matamoros fumándose en la playa su último cigarro tras muchos años. ¿Podrá aguantar?

