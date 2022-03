Fernando Tejero se ha abierto en canal para hablar de un momento personal por el que está pasando. El actor ha vuelto a hablar sobre un tema peliagudo del que ya comentó en 'Planeta Calleja' para que le sirviese de terapia y a la vez hacer reivindicación, puesto que son muchas las personas que están pasando un momento igual o parecido. Fernando Tejero ha hablado largo y tendido acerca del buen momento que atraviesa tras varios años de luces y sombras: "He conseguido salir de esa prisión que es una depresión".

¿Cómo ha llegado a superar el actor su depresión? Rodearte de gente que te quiere, practicar deporte, reír, el buen tiempo, una buena comida, pasear... son algunos de los hábitos más generales que utilizan las personas que están atravesando momentos mentales complicados. En una entrevista concedida al diario 20 minutos, Tejero se explicaba así: "Yo, que no había hecho deporte nunca, acabé enamorado de él". El camino que ha tenido que andar el actor ha estado lleno de espinas con numerosos momentos de bajón y debilidad: "Tuve días en los que me costaba levantarme de la cama, que era incapaz de salir de ella".

Para llegar a curarse, Fernando ha buscado refugio en los profesionales de la psicología pero también el actor se ha apoyado en los suyos, en sus amigos sobretodo: "Me hubiese gustado tener más confianza con mi familia a la hora de abordarlo. La primera vez que acudí al psiquiatra me preguntaba si estaba loco o qué pensaría la gente de mí. Es fundamental para ayudar a la gente que lo necesita". Una confesión que pretende que sirva como altavoz para romper estereotipos y dar visibilidad a la salud mental. "Nadie está a salvo".

