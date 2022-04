Carmen Borrego ha dado la campanada. Después de años con mala relación con Kiko Hernández, le ha concedido una entrevista para DIEZ MINUTOS que ha causado un gran revuelo. Y es que la hermana de Terelu Campos ha dejado grandes titulares como, por ejemplo, que podría haber ganado hasta 8 millones de euros a lo largo de su carrera o cómo ve a su hermana. Unas declaraciones que no han tardado en tener reacción por parte de Terelu.

Tan solo unos días después de la publicación de esta exclusiva, Terelu ha reaccionado a las declaraciones de su hermana desmintiendo muchas de ellas. En este sentido, ha criticado que asegure que ha "ganado más de 8 millones de euros". "Yo he hecho cuentas mentales de los trabajos en los que mejor me han pagado, y ni de broma. Eso es imposible", aseguraba Terelu en el plató de 'Viva la vida' donde aseguraba que su hermana no se acercaría a esa cifra aunque la justificaba asegurando que "seguro que Kiko le dijo que Kiko Rivera había dicho que había ganado 8 millones y mi hermana, como lleva más años, dijo que ella también".

Gtres

Pero lo que más llamó la atención a la periodista y sus compañeros de programa fueron las declaraciones de Carmen sobre ella: "No veo a Terelu feliz", aseguró Carmen a Kiko Hernández en DIEZ MINUTOS. Unas declaraciones que la propia afectada ha desmentido rápidamente recordando que lleva 7 años soltera y ha aprendido a que no le haga falta nadie. "No lo entiendo, no sé por qué lo dice". Y es que, la hermana confesaba que no sabía porqué Carmen había dicho eso y que no entendía que la viera así. "Estoy feliz", sentenciaba, "no estoy sola, tengo muchos amigos y familia que me rodean", confesaba con una sonrisa en los labios asegurando que no sufría ningún tipo de soledad.

No obstante, lo que menos le ha sorprendido ha sido que concediese la entrevista a Kiko Hernández. Así, confesaba que aunque ella no se hable con su ex compañero, sabe que Carmen ha hecho borrón y cuenta nueva con él desde que entró en 'Sálvame' a trabajar: "no lo veo como un guantazo sin manos".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io