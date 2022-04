Kiko Hernández es todo un padrazo. El colaborador de 'Sálvame' aprovecha cada momento para disfrutar de sus hijas, Abril y Jimena, y presumir de ellas en redes sociales, y es que son las reinas de la casa. Con 5 años han conquistado a su padre que disfruta de ellas siempre que puede compartiendo los momentos más destacados en sus redes sociales, aunque siempre se mantiene celoso de su intimidad. Como ya hiciera en el cumpleaños de sus mellizas el pasado 19 de enero, este sábado también ha compartido un feliz mensaje en sus redes sociales.

Y es que durante este tiempo, el ex Gran Hermano está disfrutando de ellas cada vez que tiene un hueco, y los domingos son el mejor día debido a que tiene uno de los días que su trabajo en la televisión le deja libre a lo largo de la semana. Por ello aprovecha para salir junto a las mellizas a cualquier lugar donde disfrutar junto a ellas y que se lo pasen bien, creando entrañables y tiernos momentos padre e hijas.

Así, en esta ocasión, Kiko Hernández ha acudido a un parque de bolas en el que no solo las pequeñas se lo han pasado en grande, sino que también su padre ha aprovechado para volver a su infancia y lanzarse por el tobogán acompañándolas: "¡¡Mis últimos cinco años son un juego constante!!", escribía bajo la imagen que ha compartido en la que se le puede ver con una amplia sonrisa de oreja a oreja.

La fotografía ha enamorado a sus seguidores y compañeros. Celebrities como Sandra Bruman o Carlos de MasterChef 7 le aplaudieron disfrutar con sus pequeñas mientras que Cristina Cifuentes le daba un importante consejo: "Disfruta de tus muñecas, que cuando te quieras dar cuenta ya se han hecho mayores". Y eso es sin duda lo que hace cada día.

