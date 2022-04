No vamos a negar que las noticias que más nos suelen interesar son las que nos pillan más cerca, ya sea en nuestro pueblo o en nuestro mismo barrio, cuando no en nuestra propia calle, y la periodista Patricia Pardo no es menos. Sin embargo, a ella le ha pillado totalmente de sorpresa enterarse en pleno directo de que en su pequeña ciudad natal, en Rianxo (un pueblecito de apenas 11.000 habitantes en la provincia de A Coruña) había ocurrido un incidente del que no tenía constancia: un robo a mano armada en una farmacia.

Según las últimas informaciones de la Policía, un hombre entró armado en una farmacia de la mencionada localidad con un arma blanca de grandes dimensiones. A plena luz del día y con la cara cubierta, trató de atracar a la dependienta del local, pero esta, al ver al hombre armado, salió corriendo para ponerse a salvo, momento en el cual el vecino de Rianxo sustrajo la caja registradora y escapó. Horas después, gracias a la investigación de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Noia, el hombre, que ya tenía antecedentes por delitos similares, pudo ser detenido. Las imágenes del robo ya han dado la vuelta en medios y redes sociales:

📹La cámara de seguridad graba el atraco con cuchillo en una farmacia de Rianxo (A Coruña). El presunto atracador fue detenido https://t.co/fErCkxGQtF pic.twitter.com/ECfSp0siBt — Quincemil (@quincemil15000) April 3, 2022

La nueva novia de Christian Gálvez, al enterarse, dijo en directo que su madre 'no le había informado' de este suceso en su propio pueblo, y no escondió su sorpresa al tener que dar ella misma la noticia acontecida en su pequeña localidad. Al menos, quedó aliviada al saber que el vecino que había cometido este delito ya había sido puesto a disposición judicial.

