Gloria Camila revela lo que opina, de verdad, del último retoque estético de su padre, Ortega Cano. Después de su fin de semana más polémico, en el que el diestro entró en directo en 'Viva la vida' para defender a su mujer Ana Mª Aldón tras las palabras de su sobrino nieto, el torero se sometió a un retoque. Ortega Cano reapareció con la nuca completamente vendada, partes de la cara con bandas adhesivas y con gafas de sol que ocultaban sus ojos que parecían tener varios hematomas alrededor del globo ocular. A su salida de la clínica especializada en medicina estética, el diestro no quiso hacer declaraciones ni aclarar qué se había hecho aunque Kiko Matamoros comentó en 'Sálvame' que, por los vendajes que lucía, podía haberse sometido a un injerto de cejas en el que se trasplanta vello de la nuca a esa zona.

En el vídeo de la parte superior, Gloria Camila, que acudió a la clínica estética para arropar a su padre junto a sus tíos Mari Carmen y Aniceto, le da la razón al colaborador de 'Sálvame' y explica a qué retoque se ha sometido. ¿Qué le parece a la colaboradora de 'Ya son las ocho' que su padre sea presumido? ¡Dale al play y podrás ver su reacción!

Gtres

Gloria también aclara en su programa si el diestro se ha sometido a otros retoques en la cara. "La gente piensa que se ha hecho cosas en la cara pero no se ha hecho nada. Se echa sus cremitas. Es muy guapo", afirma y no quiere posicionarse entre su padre y Ana María Aldón. "Si pretenden que abra una guerra o yo me posicione, no lo voy a hacer... No es mi guerra, no me voy a posicionar, solo me importan mis hermanos y mi padre", comentó. Además, habló de la medicación de la mujer del diestro. "Ana ya ha hablado de que tuvo una depresión hace unos años. Ella cuenta que fue a 'Supervivientes' con medicación. Y esa medicación la ha dejado de tomar. No sé por qué motivo la ha dejado de tomar. Lo que dice mi padre y yo lo he hablado con ella es: 'Ana, tienes que tratarte porque tienes muchas cosas que tienes sacar fuera'. Y fuera no es sacarlas públicamente, sino con un especialista"

