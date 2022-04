Toni Acosta ha sido la maestra de ceremonias de la entrega de los Premios Fotogramas de Plata celebrada en Madrid. Un evento al que han acudido un gran número de famosos como Antonio Resines, Paula Echevarría o Ana Fernández y en el que se han vivido grandes momentos. Sin duda, una cita muy especial en la que la actriz ha aprovechado para dar su opinión sobre algunos temas de actualidad y desvelar cómo se encuentra su ex suegro Raphael. Descubre todo lo que ha dicho haciendo click en el vídeo de arriba.

Lo cierto es que el cantante preocupó a todos sus seguidores hace unos días anunciando que había dado positivo en coronavirus. Ahora, Toni Acosta, ex pareja de Jacobo Martos, ha explicado cómo se encuentra su ex suegro y su ha padecido algún síntoma de esta enfermedad, demostrando que pese a todo sigue manteniendo el contacto con el cantante.

Radiante y vestida con un impresionante vestido negro, Toni Acosta ha confesado que para ella ha sido toda una "responsabilidad" presentar los Premios Fotogramas de Plata, ya que siempre ha vivido como público y le han encantado. "Creo que vivimos un momento en la ficción española y en el teatro que tenemos un nivel muy alto. Es un día para celebrar", ha asegurado.

Por otro lado, la actriz no ha dudado en dar su opinión sobre el 'tortazo' que Will Smith le propinó a Chris Rock en los Oscars, dejando claro qué es lo que piensa de lo ocurrido. "Me pareció desproporcionado", ha indicado asegurando que pese a todo cree que se debería poner en valor el resto de cosas que sucedieron durante la gala. No te pierdas nada de lo que ha dicho pinchando en el vídeo de arriba.

