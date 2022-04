Parece que la vida le sonríe a Julián Contreras. El hijo de Carmina Ordóñez tiene a alguien muy especial en su vida y lo ha querido compartir con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram. El hermano menor de Fran y Cayetano Rivera está muy activo tanto profesionalmente como socialmente. Hace poco nos mostraba su nueva faceta: escritor de novela erótica. 'Artesanales', que así se llama la obra, ya ha conseguido colarse entre los libros de novela erótica más vendidos de 'Amazon'.

"'Nunca leerán lo que escribes, porque siempre se fijarán en quien lo escribe'. Eso me dijeron a finales del verano pasado. Pocos meses después, asediados por un nuevo brote, publiqué el libro la madrugada del 8 de diciembre", explicaba el escritor a través de sus redes, que es como más cómodo se siente a la hora de expresarse. ¿Y en el día a día? Julián Contreras ha presentado mediante una publicación a su nuevo amigo: un gato egipcio.

"Hace unos días me contactaron de @fundacionaffinity para contarme la increíble campaña que estaban haciendo. Y me conmovió que quisieran contar con Elliott y conmigo para continuar difundiendo ese maravilloso mensaje. #AnimalesCambianVidas, va más allá de ser un slogan o una campaña. Es una realidad que ocurre a nuestro alrededor. Una experiencia única que yo tuve la suerte de experimentar.

Mi pequeño extraterrestre me salvó la vida antes de cambiármela para siempre, de una manera que nunca imaginé. Y vivo en simbiosis con él de una manera mágica.

Si van a darte un lametón, ¡asegúrate que sea con tanto amor!", contaba Julián Contreras con un vídeo del nuevo integrante familiar acomodándose. El joven es de lo más cariñoso y seguro que este nuevo gatito se sentirá muy a gusto en su nueva casa.



