David Broncano ha revelado algo que nunca antes había contado en público. Al presentador de 'La Resistencia' se le conoce por no tener pelos en la lengua y sus entrevistas son lo nunca visto. Es capaz de sacar el lado más oculto de los rostros conocidos de nuestro país pero, ¿él es sincero con su audiencia? Hace poco que fue el invitado de Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya' y pudimos conocer más a fondo al de Jaén. Parece que le ha cogido el gustillo a contar intimidades suyas, y en su programa de radio de la Cadena Ser, 'La vida moderna' nos ha sorprendido a todos con esta historia.

"Me han apuñalado dos veces, sí. La primera fue durante un atraco y la segunda, en otra cosa… ahí fue un apuñalamiento flojo, entre amigos", contaba con su característico humor. El primer incidente fue hace 13 años, cuando fue atracado mientras estaba con su chica: "Yo iba con mi novia de entonces y hubo un atraco e intento parar la situación. "Me resistí demasiado y tengo dos cicatrices", y es que el presentador forcejeó con el ladrón.

Hace unos días, Broncano acudió al dermatólogo y allí le preguntaron por sus cicatrices. "Una de las cicatrices se ha hinchado y el dermatólogo me ha dicho que me la vigile porque puede generar movidas. A ver si aquella persona no me mató de una puñalada y me va a matar de cáncer 20 años después', bromeaba.

David Broncano ha conquistado a todos con ese humor suyo tan negro, pero también le hemos podido conocer su parte más tierna. "Era un niño muy asalvajado. Entre que mis padres eran de la tendencia de 'que los niños se críen en libertad' y mi casa, que estaba en el campo… Me alegro mucho de haberme criado mucho en un pueblo con el campo al lado", le confesaba a Bertín Osborne.





