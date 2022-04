Raúl Fuentes ha sacado un nuevo tema. Desde el año 2000 hasta mediados de 2005, Raúl llevó un ritmo frenético, enlazando un éxito musical tras otro, publicando un disco por año, aunque la evolución en el mercado musical y su entrada en la discográfica de 'Universal Music' hizo que la popularidad bajara. "A mi la discográfica me lo dio todo en su momento y cuando la cosa ya no funcionaba se desmarcan. Nunca me sentí desplazado pero sí no lo suficiente valorado como para que no empujaran lo necesario mi trayectoria. Tienes un nuevo proyecto, un nuevo single y no veo que se empuje", explicaba el cantante en su entrevista a 'Viernes Deluxe'.

En esta entrevista, el cantante confesó que no había tenido rivalidades con ninguno de sus compañeros, tampoco con David Civera, ni con David Bustamante quien le llegó a 'robar' una canción. "¿Es cierto que una canción tuya se la dieron a David Bustamente?", preguntaba Kiko Hernández despertando una media sonrisa en el entrevistado.

Telecinco

De forma pausada y quitándole en todo momento hierro al asunto, el cantante explicó qué era lo que realmente había pasado con la canción de la discordia entre ambos compañeros: "Había seleccionado un repertorio para un nuevo álbum, pero, por diferentes movidas con el productor y la discográfica, se acabó el presupuesto sin grabar mi canción favorita", explicaba de forma distendida en el sofá añadiendo que esto supuso un gran enfado de Raúl con sus managers: "pero ya no hay más y me lo tengo que comer".

Ante esto, la canción se quedó libre y sus creadores siguieron intentando venderla y a los pocos meses lo consiguieron comentándoselo a Raúl: "La interpretó Bustamante, pero él no tuvo nada que ver", aseguraba el cantante sin querer dar más detalles sobre qué canción se trataba.

