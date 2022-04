Así es Marta Riesco, la nueva pareja de Antonio David Flores

La ruptura entre Marta Riesco y Antonio David Flores es el asunto más comentado estas semanas. El presentador de 'El programa de Ana Rosa', Joaquín Prat, no ha querido guardarse su opinión sobre el malagueño tras reaparecer en una inauguración de un local de Torremolinos. "¿Recuperado de qué va a estar este chico?", pregunta de manera irónica el presentador a su compañero Pepe del Real que es quién traía al programa información sobre el padre de Rocío Flores.

Los reporteros a pie de calle hacen su trabajo y cómo es noticia ahora mismo la situación de Antonio David, las guardías se acumulan en casa del malagueño. Éste parece estar enfadado y contestaba así a los compañeros: "Lleváis nueve días en la puerta de mi casa, no es normal, ni en Semana Santa me dejáis. Me vais a hacer preguntas, no voy a responder", respondía Antonio David echando balones fuera. Joaquín Part no entiende tampoco la actitud del ex colaborador tras la ruptura: "Este deja plantada a su novia el día de su cumpleaños y no da señales de vida desde entonces", apuntaba.

Telecinco

"Ro, la semana pasada, estuvo en plató y nos contó que su padre no quería hablar con nadie, que estaba aislado y bloqueado, que ni tan siquiera hablaba con ella", recordaba Pepe del Real y por ello el presentador no ve nada claro que ahora el malagueño esté de inauguración en locales de moda: "Ahora parece que quiere ver a gente, quiere hablar, sale a la calle e incluso atiende a su manera a la prensa". Joaquín Prat ha llegado de sus vacaciones de Semana Santa bastante aturdido por todo lo que ha pasado con Marta Riesco y Antonio David Flores.

