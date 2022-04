Repasamos el árbol genealógico del clan Pantoja

A pocas horas de que empiece 'Supervivientes 2022' parece que los primeros roces están surgiendo entre los concursantes. Los celebrities ya se encuentran en Honduras, exactamente en el hotel donde conviven antes de vivir a la interperie y, aunque tienen todas las condiciones para estar cómodos antes de que empiece la aventura, eso no quita de discutir. Anabel Pantoja ha sido la gran protagonista del rifirrafe, y es que la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido un pequeño problema con la comida.

Era la hora del almuerzo y la sevillana se ha puesto hecha un basilisco al ver que sus compañeros han arramplado con el buffet. "¡Qué barbaridad! Vamos a ver, no queda nada. Lo único que queda es el puré este de mierda. Voy a ir plato por plato y os lo voy a quitar", decía muy enfadada la influencer.

Telecinco

"Me da coraje llegar y que todo el mundo esté lleno de comida. A la próxima entro en el comedor a la hora que me dé la gana", continuaba la sobrina de Isabel Pantoja bastante decepcionada con los demás concursantes. "A ver si os atragantáis con los espaguetis". Con la comida no se juega y eso la sabe muy bien la colaboradora de 'Sálvame'. ¿Tendrá la misma paciencia en la isla?

La prima de Kiko Rivera participó en el reality en la edición del 2014 pero solo aguantó dos semanas. "Es una oportunidad de trabajo excepcional. Lo voy a hacer por mí y por toda la gente. Voy a ir a trabajar y mentalizada. Tengo la ilusión de llegar y decirle: Papá, he llegado hasta este día. Y regresar y poder darle un abrazo", revelaba Anabel antes de su partida.

