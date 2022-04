Belén Esteban lleva más de 20 años en televisión y eso le ha dado la oportunidad de conocer a numerosos personajes famosos. Si hace unos días sorprendía hablando de su relación con el rey Juan Carlos I, ahora ha confesado que también tiene una buena relación con Georgina. La colaboradora de 'Sálvame' ha reconocido que ha tenido la oportunidad de estar con ella en más de una ocasión, lo que le ha permitido conocerle mejor. "Georgina conmigo siempre ha sido encantadora", ha indicado a sus compañeros mostrando su pesar por el duro momento que le ha tocado vivir ahora tras perder a uno de los mellizos que ella y Cristiano estaban esperando.

La colaboradora ha decidido mostrar todo su apoyo a su amiga y a sus familiares, confesando que están muy mal por lo sucedido. "Desde aquí les mando un beso tanto a los familiares como a ellos. Sé que están muy afectados", ha indicado sumándose así al resto de mensajes llenos de cariño que ha recibido la pareja desde que dieron a conocer la dura noticia, quienes parecen haber encontrado en su familia su mejor refugio.

Telecinco

Belén Esteban ha aprovechado la ocasión para desvelar algunos detalles más sobre lo sucedido. "Sí os puedo decir, porque lo sé, es que ellos querían tener una familia y tener muchos hijos. Tenían mucha ilusión de tener dos", ha indicado asegurando que ellos en ningún momento se imaginaron que esto pudiese suceder. No te quedes sin saber todo lo que ha dicho sobre la pareja y sobre cómo se encuentran tras vivir este duro momento haciendo click en el vídeo de arriba.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io