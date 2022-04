Isa Pantoja ha explicado en 'El Programa de Ana Rosa' el motivo por el que ha decidido visitar a Loli, la quiosquera. Un encuentro que ha dado mucho de qué hablar y es que esta mujer se encuentra en plena batalla judicial con Isabel Pantoja, acusándole de que todavía le debe 76.000 euros, una suma de dinero que le ha reclamado en numerosas ocasiones a la artista. Un asunto sobre el que la colaboradora ha decidido mantenerse imparcial. "Es verdad que Loli ha dado su testimonio y yo puedo opinar, pero como ya han emprendido acciones legales, será un juez el que diga si mi madre tiene que pagar", ha indicado recordando que la artista nunca ha dado su versión sobre lo sucedido.

La hermana de Kiko Rivera ha reconocido que su visita no le parece nada extraño, y es que ella quería ver cómo se encontraba. "Soy muy agradecida con la gente que se ha portado bien conmigo, no se me olvidan las cosas que han hecho por mi", ha explicado dejándole claro que no quiere dejar de mantener el contacto con una persona a la que tiene tanto cariño a pesar de que esté en guerra con su madre. "Soy incapaz de pasar por la calle de Loli y no bajarme a saludarle".

Telecinco

Una visita en la que también estuvo presente Asraf y que ha reconocido que se produjo el Jueves Santo porque tuvo que pasar por Triana. Durante el encuentro, que duró aproximadamente media hora, la quiosquera decidió regalarle unos cuadros que tenía y que quería que los tuviese ella, momento en el que apareció la pareja de Isa para ayudarle a transportarlos al coche. La colaboradora ha dejado claro que ella no tiene problema en ayudarle a Loli económicamente si lo necesita y ha confesado que intentará ser mediadora entre ella y su madre.

La hermana de Kiko Rivera ha reconocido que no le importa que esta visita haya salido a la luz y que cuando vaya a ver a Isabel Pantoja le contará todo sobre este encuentro. "Cuando vaya a verla le diré que visité a Loli y que me da mucha pena y a ver qué pasa", ha reconocido dejando claro que para ella es mucho más fácil tratar estos temas con su madre que hablar sobre la situación familiar que están viviendo tras distanciarse de su hermano.

Isa Pantoja, ¿cree que aguantará su prima en 'Supervivientes'?

La hija de Isabel Pantoja no ha dudado en 'mojarse' también hablando sobre el papel de su prima en 'Supervivientes'. La colaboradora ha dejado claro que está convencida de que esta vez Anabel Pantoja logrará llegar muy lejos y no abandonará el programa como hizo en el pasado, y es que siente que va a aprovechar esta segunda oportunidad al máximo. "Confío en mi prima, creo que tiene muchos problemas aquí y le va a venir bien despejarse", ha indicado.

Telecinco

La hermana de Kiko Rivera ha dejado claro que antes de irse su prima le indicó que quería volver de la isla como finalista. Además, también le confesó qué piensa de su situación con Omar Sánchez. "Le tiene mucho cariño y le ha dicho que no le tiene que esperar". Isa Pantoja ha explicado que es cierto que su prima tiene miedo de arrepentirse de haber roto con el ex superviviente. Sin embargo, ha dejado claro que si eso ocurre y al regresar él está con otra persona lo aceptará porque sabe que es algo "a lo que se arriesga".

