Carmen Alcayde, Kiko Hernández y Lydia Lozano protagonizan una gran bronca en 'Sálvame'

La tarde del 21 de abril ha sido bronca tras reconciliación. Hoy ha sido una día complicado para Kiko Hernández, Carmen Alcayde y Lydia Lozano. Los tres se enzarzaban en una guerra que nadie, y menos el público entendía, ya que no hablaban lo suficiente claro. Lo que sí se podía notar es que la tensión entre Kiko Hernández y Lydia Lozano siempre existe. En medio de esta tensión, casi se nos pasa el detalle de que el colaborador estaba compartiendo plató con Terelu Campos y ambos siguen enfrentados. Kiko ha cambiado el chip, y cogía a la hija de María Teresa Campos para hablar y solucionar todo.

A raíz de una fotografía de Kiko con María Teresa Campos tras una comida en su casa, la presentadora y él rompieron por completo su relación. "Esa fotografía provocó todo. Echar porquería... que pudieras dejar mal a mi madre es lo que me fastidiaba".

"Al que quiero le busco, porque me importa", confesaba Kiko Hernández, en referencia a su enfrentamiento con Lydia Lozano, dejando claro que hace tiempo que dejaron de ser amigos. "No entendía por qué siempre estabas a la defensiva conmigo. Te cabreabas conmigo por todo" le ha explicado el colaborador a la presentadora de la tarde sobre su enfado.

Finalmente, gracias a su 'eterna Mila', los dos colaboradores han decidido enterrar el hacha de guerra y fundirse en un gran abrazo: "Mila Ximenez me dijo: tienes que quererla, porque yo la quiero mucho".



