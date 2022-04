Las celebraciones de amigos en común son las más sorprendentes. Nunca sabes a quién te puedes encontrar en la fiesta, y cuantas caras conocidas os podéis juntar. Esto es lo que les ha pasado este fin de semana a Paula Echeverría y Miguel Torres cuando pusieron rumbo a Asturias, la tierra natal de la actriz, para acudir a las bodas de plata de una pareja de amigos. No sabían exactamente a quiénes se iban a encontrar y resultó que había muchas caras conocidas para ellos ¡y para nosotros!

El empresario de éxito y expresidente de Microsoft Latinoamérica, César Cernuda y su mujer, Chusi Alonso, celebraba sus bodas de plata, 25 años de matrimonio, y lo hacían en una hacienda de su propiedad y rodeados de buenos amigos. Entre ellos, Paula y Miguel, Iker Casillas -solo a pesar de los rumores de relación- y Feliciano López. Los cuatro se encontraron en esta fiesta de la que disfrutaron todo el día pues, aunque la celebración arrancó la tarde del viernes con una reunión ociosa y continuó toda la jornada del sábado.

Feliciano López, Alonso, Dr. Ángel Martín, Miguel Torres, Iker Casillas y Carlos Escario en las bodas de plata de César Cernuda y Chusi Alonso Instagram @pau_eche

A las 12 de la mañana, la actriz documentaba como se dirigía con su chico a la Iglesia de Santa Eulalia para ser testigos de la ceremonia religiosa donde la pareja ha renovado sus votos. Una ceremonia pasada por agua debido a las tormentas que arreciaban en Luarca (Asturias). Más tarde, todos se fueron a comer y disfrutar de una fiesta con música en directo que se alargó toda la tarde. La influencer colgó vídeos de la fiesta hasta casi la noche. Rodeados de amigos, nadie quería abandonar la celebración.

Pablo Perea (La Trampa), Rafa Blas (La Voz), Javián (OT1) y Patricia Aguilar (Tu cara no me suena todavía) pusieron la música en directo a la celebración a través de su grupo, 'La edad de oro del pop español', con la que interpretan éxitos de los 80 y 90. Una actuación que ni Feliciano López ni Miguel Torres han podido evitar compartir en sus redes sociales y que sacó su lado más rockero cantando bajo la música. "Después de años seguimos compartiendo juntos la felicidad de nuestros amigos. Os queremos Chusi Alonso y César Cernuda. Felicidades por vuestros 25 años juntos", aseguraba Miguel Torres en su perfil.

La pareja, aunque no ha compartido detalles sobre estas bodas de plata en sus redes sociales, sí lo ha hecho en su página web, donde han dejado constancia de la donación al Ayuntamiento de Valdés para el museo Severo Ochoa en Luarca con motivo de esta celebración, para "impulsar un espacio orientado a la divulgación científica y la promoción de figuras ilustres" de la tierra.

