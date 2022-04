Marta López Álamo se ha convertido en la protagonista de la edición alemana de la revista 'Playboy'. La novia de Kiko Matamoros ha logrado conquistar a todos realizando su posado más 'hot' para este medio realizando una serie de fotografías en las que aparece sin nada de ropa. Unas instantáneas que rápidamente se han llenado de numerosos 'me gusta' y con las que ha conseguido revolucionar las redes sociales.

La propia revista a través de su perfil de 'Instagram' ha sido la encargada de anunciar que Marta López Álamo se había convertido en una de las protagonistas de su nueva edición, dedicándole unas bonitas palabras a la modelo. "En la televisión española, en la pasarela y en las redes sociales es conocida por su glamurosa apariencia y moda", han indicado junto a una instantánea de ella en la que posa en la playa sin nada de ropa.

"La española de 25 años nunca se ha mostrado tan libremente como durante nuestro reportaje en la costa de Mallorca. Ahora puedes ver todas las fotos de de Marta en nuestro número especial", han anunciado dejando claro que la podremos ver como nunca antes. Una sesión de fotografías con las que ella está muy feliz y es que no ha dudado en comentar con numerosos corazones, dejando claro lo bien que se lo pasó haciéndola. Una sesión en la que se le puede ver muy morena presumiendo de 'culazo'.

De esta forma, mientras Kiko Matamoros continúa su aventura en 'Supervivientes', la modelo celebra la salida de este nuevo número, uniéndose así a una larga lista de famosas que han salido en la revista 'Playboy' como Ana Obregón, que no dudó en volver a realizar una sesión de fotografías a sus 62 años para la edición española.

