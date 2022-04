Eugenia Martínez de Irujo ha protagonizado un divertido momento durante su reaparición en la cena de la Fundación Querer. Un evento muy especial con el que vuelve a hacer gala de su lado más solidario, demostrando su cariño por Sevilla, donde podremos volver a verla en la Feria de Abril. La duquesa ha acudido allí junto a su pareja y no ha dudado en hablar con los medios de comunicación para explicar cómo se encuentra. Un momento donde ha opinado sobre el nuevo novio de su hija Cayetana.

Tana Rivera lleva varios meses saliendo con Manuel Vega, un conocido empresario sevillano del que parece estar muy enamorada. La duquesa ha confesado que ella está también encantada con él. "Yo estoy contenta y ella está feliz, como suegra soy una monada", ha indicado entre risas. Una alegría que parece que se le ha ido en cuanto le han preguntado si le gustaría convertirse pronto en abuela. Descubre su divertida reacción haciendo click en el vídeo de arriba.

Durante este acto tan especial, Eugenia Martínez de Irujo no ha dudado en hablar sobre diversos temas, confesando que se encuentra en un gran momento personal. Tanto es así que ya ha conseguido hacer las paces con su hermano Cayetano. Un acercamiento que se produjo después de que él tuviese que ser ingresado en el hospital. "Ya en esos momentos hay que olvidarse de todo", ha indicado.

Una buena relación que parece que también mantiene ahora con su ex pareja, Cayetano Rivera. La duquesa ha dejado claro que "no es nada rencorosa" y ha explicado qué es lo que más le importa ahora. No te pierdas nada sobre estos y otros asuntos que ha desvelado durante este acto tan especial pinchando en el vídeo.

Eugenia cuenta cómo está Belén Esteban



La duquesa de Montoro mantiene muy buena relación con Belén Esteban. Son amigas desde hace tiempo y ambas iban a coincidir en este evento, pero no ha podido ser debido al grave accidente que sufrió la colaboradora en 'Sálvame', donde terminó rompiéndose la tibia y el peroné.

Eugenia Martínez de Irujo no ha podido evitar acordarse de ella y dedicarle unas bonitas palabras en las que ha desvelado cómo se encuentra en este momento. "La voy a echar mucho de menor. La llamé ayer. Está muy fastidiada, la verdad. Es que una tontería de estas te estropea un montón de meses", ha indicado. Un momento que ha aprovechado lo especial que es su amiga para ella. "Belén es auténtica. Me gusta la gente así, la de verdad, no la de postín".

El original look de Eugenia Martínez de Irujo

Para este evento tan importante, la hija de la fallecida duquesa de Alba no dejó nada de su look al azar. Eugenia optó por un precioso vestido blanco con flores negras con volantes en los hombros y falda, hasta el tobillo, también de volantes.

Pero sin duda lo más original de su estilismo fueron sus zapatos: unos llamativos botines rojos con forma de pezuña. "Animalista total", ha indicado cuando le han peguntado mostrando lo orgullosa que se siente de la elección escogida para acudir a este acto.



