Alessandro Lequio ha decidido apostar por una nueva imagen. Un detalle que no ha pasado nada desapercibido durante sus últimas apariciones en 'El Programa de Ana Rosa'. De esta forma, parece que el colaborador de televisión ha optado por dejar crecer su barba, mostrando un estilo mucho más desenfadado al que nos tenía acostumbrados. Un cambio de 'look' con el que parece estar muy contento.

La ex pareja de Ana Obregón, que se caracteriza por no tener ningún reparo a decir lo que piensa en cada momento, ha causado gran sensación con su cambio de imagen. De esta forma, existen algunos usuarios en redes sociales que han confesado que le gusta mucho más con este nuevo estilo con el que le ven mejor y los detractores de su nuevo 'look' que opinan que sin barba parece "más joven".

Por ahora, parece que Alessandro Lequio está dispuesto a dejársela durante un tiempo. El colaborador de televisión, que hace poco protagonizaba un fuerte enfrentamiento con Marta Riesco en directo, parece muy feliz con la decisión que ha tomado sobre su imagen. Un 'look' en el que se le puede ver con una barba de un par de días con algunas canas.

De esta forma, parece que seguirá dando su opinión en plató sobre todos los temas que sucedan de actualidad como ha hecho hasta ahora hablando sobre Rocío Carrasco o Ana María Aldón con este nuevo 'look' que tanto ha dado de qué hablar. Un nuevo estilo al que se han unido otros de sus compañeros de profesión como Jorge Javier Vázquez, que también ha optado por dejar crecer su barba en este último tiempo, mostrando una imagen mucho más desenfadada ahora que se acerca el buen tiempo.

