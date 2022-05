La llamada de Rocío Carrasco a Marta Riesco va a traer cola. La reportera de 'El programa de Ana Rosa' ha querido dejar claro que su conversación telefónica con la exmujer de Antonio David Flores es un hecho. Han intentado desmentirla por todos los medios, pero la joven se ha mantenido firme: "Yo no miento". Además, se espera que este lunes desde su programa enseñe las pruebas que demuestran que dice la verdad. Otra de sus bazas que reafirman que hubo una llamada es que Rocío Carrasco ha llamado para desmentirla.

Ahora, ha sido el padre de Rocío Flores el que ha querido mostrar su punto de vista sobre lo que el considera como una "llamada envenenada". Ha sido a través de su canal de Youtube donde Antonio David Flores ha querido expresar lo que piensa de la llamada que recibió Marta Riesco por parte de un director de una revista del corazón en la que Rocío Carrasco aprovechó para hacerle una oferta de trabajo a la periodista. Poco después le enviarían un cartel con el concierto homenaje que se celebrará las próximas semanas en Sevilla.



Antonio David ha confesado que se quedó "helado" cuando escuchó a Marta Riesco contar lo sucedido en ‘Ya son las ocho’. Pero antes de esto ha querido dejar claro que conocía la llamada, que no sabía que Marta lo iba a contar y que, por supuesto no obligó a su novia a hacerlo.

"No estoy detrás de esta historia, pero tengo algo que ver. Sí, iba a ser el gran perjudicado", ha empezado aclarando el padre de Rocío Flores. Ha tildado a esta llamada como "la llamada de la traición".

"Me llama Marta desde la llamada normal y no le cojo la llamada porque estoy comiendo con mis abogados. Entonces, ella llama a uno de mis abogados, hablan durante seis minutos. Entonces, hablo con ella y me cuenta la misma conversación que lo que narra en 'Ya son las ocho'. Me cuenta que le han intentado hacer una trampa. Me cuenta que Rocíito ha hablado con ella para ofrecerle una oferta que no puede rechazar. Yo le digo que haga lo que quiera. No volvemos a hablar hasta días después", comienza su relato enseñando pantallazos de la conversación.

