La normalidad regresa poco a poco a nuestras vidas. Primero fueron las mascarillas en la calle, ahora ya en interiores y paulatinamente todas las restricciones que comenzaron con la pandemia han ido desapareciendo. También para viajar. Lo que en un primer momento era complicado debido a los numerosos trámites, se ha ido simplificando propiciando que la Casa Real haya ido retomando la agenda internacional que tenía parada desde que se decretase la pandemia de coronavirus. Así, la Reina Letizia impulsará de nuevo sus viajes internacionales de cooperación.

El próximo de ellos es en apenas un mes y se trata del que será su séptimo viaje de cooperación desde que cogiera las riendas de esta labor de la mano de la Reina Sofía. La Reina consorte viajará a África para realizar labores de cooperación internacional en Mauritania, cuyo presidente estuvo apenas hace dos meses en España en un almuerzo ofrecidos por los Reyes.

Casa Real

Este no será el único viaje que emprenda la Reina. Muy volcada con este tipo de viajes, la Reina ha agendado varias citas fuera de España. El próximo mes de junio, del 1 al 3, estará en Mauritania, según ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores, y conocerá de primera mano la labor de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en diferentes ámbitos.

De esta forma, la Reina volverá a retomar su agenda internacional que, a partir de ahora, se espera más apretada puesto que su último viaje fue hace ya siete meses a Paraguay. Un viaje en el que no se desprendió del identificativo chaleco rojo de Cooperación Española que indica que se trata de una cooperante pues, cuando se embarca en estos viajes, solo se embarca para trabajar.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io