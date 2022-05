Joaquín Prat acumula una racha de momentos incómodos en el plató de 'El Programa de Ana Rosa'. Tras protagonizar algunos encontronazos con Marta Riesco o un incómodo enfrentamiento con Rocío Flores, el presentador ha tenido uno de estos momentos con la propia producción del programa. Se disponía a presentar el sector social del espacio de las mañanas de Telecinco, cuando un problema comenzó a hacerle sentir incómodo, impidiendo que pudiera moderar con normalidad el debate del club social. Sin pelos en la lengua, el presentador, aún convaleciente de su problema de salud, no ha tenido problemas en lanzar una petición especial a la dirección del programa y, sobre todo, a la producción que se encarga de acomodar el plató para todos los colaboradores.

"Parezco tonto", apuntaba el presentador, quien se mostraba visiblemente incómodo ante las cámaras que buscaban nuevos ángulos mientras que el presentador, a su vez, buscaba cómo ponerse de forma que no se sintiera tan incómodo. Algo que no podía disimular a los espectadores por lo que terminó parando el programa para hacer pública su situación.

Telecinco

"¿Cuándo podáis me quitáis los loros?", preguntaba a la producción del programa, al respecto de unos loros de atrezzo que se habían colocado como parte del decorado del plató para hablar de 'Supervivientes'. "Quitadme los loros que tengo que buscar el tiro de cámara para que no aparezcan los loros encima de mi cabeza". Y es que, medio broma medio en serio, el presentador ha hecho que sus compañeros tomen nota de la petición: alejar el atrezzo de su sitio. "Ponérselos a Pepe o a Lequio", matizaba más adelante Prat. ¿Volveremos a ver otro tipo de atrezzo tras el presentador?

