María del Monte atraviesa uno de los peores momentos de su vida. Pero precisamente este dolor le ha impulsado a lanzarse al estudio de grabación 14 años después y sacar un nuevo disco con un objetivo: "Estoy, que nos es poco. Más o menos bien y tirando con alguna ilusión cuando venimos de donde venimos es complicado... Soy un poquito kamikaze. Me preguntan 'por qué ahora', después de 14 años. Pues porque yo lo necesitaba y la gente también. La gente no tiene ganas de pasarlo bien la gente tiene necesidad de pasarlo bien".

Y es que este disco forma parte de su proceso de sanación pues el dolor ha hecho que tenga el alma "resquebrajada". "He tenido un camino espinoso, a cada uno le duele suyo. No ha sido fácil. No es fácil pero hay que seguir... La pérdida de las personas es un mazazo pero la ausencia es un dolor interminable", ha zanjado del Monte. Pero poco a poco se está recuperando: "Yo tengo mucha paz interior, y eso es muy importante".

Telecinco

Tan recuperada que Toñi Moreno ha aprovechado para preguntarle a la cantante cómo está su corazón: "¿Estás enamorada?", preguntaba la presentadora a la sevillana quien contestaba sinceramente con un amplio "sí, lo estoy", aunque confiesa que no sabe si realmente es correspondida. "¡Ni a ti te importa tampoco! Eso te lo diré fuera", decía entre risas la cantante.

Abierto el melón de los amores, Moreno aprovechó para preguntarle si ha tenido grandes amores a lo largo de su vida, y cuántos. "He tenido varios grandes amores, tres o así. Si hubiera tenido un solo amor implicaría que con las demás personas con las que he estado han sido estafadas por mí y no es el caso", ha explicado la cantante.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io