La relación de Patricia Pardo y Christian Gálvez está en boca de todos. Desde que se supo que el presentador rompía con Almudena Cid para poco después empezar a salir con la sustituta de Ana Rosa Quintana, han sido muchos los titulares que la pareja ha protagonizado, pero también chascarrillos entre sus propios compañeros de cadena, algo que dejó claro Ana Terradillos cuando, en pleno directo, bromeó sobre la posible boda de Patricia y Christian.

Charlando sobre un reportaje acerca del aumento del número de bodas y la casi imposibilidad de conseguir fecha hasta el año que viene, Ana Terradillos lo tenía claro: "Pues nada, lo pensamos mejor y si eso el año que viene... así nos ahorramos flores, fotógrafo y ahorramos un poquito. Pero sobre todo, nos lo pensamos mejor", y creyó que era el mejor momento para bromear con su compañera, que entraba en plató para cambiar de tercio y dar una noticia de sucesos... pero no pudo contenerse: "Patri, a ti no te pregunto si te casas, faltaría más...".

Patricia intentó salir del atolladero como pudo para dar paso a la siguiente noticia, pero Ana insistió: "Eso sí, el año que viene ya, lo pensamos todos mejor...", ante lo que Pardo ya no pudo callarse: "¡Cómo es la Terradillos! Le gusta meterse en jardines, pero todavía más que me meta yo en ellos".

Las risas de los colaboradores se oyeron por todo el plató, y es que, aunque Patricia es muy reservada respecto a su vida privada (apenas comparte nada en redes sociales sobre su relación sentimental con Christian Gálvez ni habla en público sobre ello), no puede evitar que su relación sea de lo más mediática o les retraten los paparazzis por las calles de Madrid en sus primeras fotos juntos. Al fin y al cabo, que salgan juntos dos caras tan conocidas de la televisión, que además comparten trabajo en la misma empresa, no se ve todos los días...

