Verdeliss tiene una unión muy fuerte con su comunidad de 'Youtube'. Desde sus inicios hasta ahora ha pasado mucho, pero la influencer sigue manteniendo a sus seguidores muy atentos a los movimientos que hace ella y su familia. Verdeliss lo comparte todo y sobre todo lo que tenga que ver con el crecimiento y la evolución de sus hijos. Ese es su tema especial, la maternidad. La forma en cómo trata este tema es única y es ejemplo de muchas madres y familias. Verdeliss también suele compartir con sus seguidores cosas íntimas de ella misma y en esta ocasión ha sido así.

La de Pamplona ha cogido su Instagram para hablar con su comunidad sobre algo que le tiene bastante preocupada. Verdeliss está pidiendo consejo porque tiene un problema de salud que le tiene un poco inquieta: "Estoy que lleva ya como tres semanas o un mes, sorda, literal, del oído derecho. No os diría que es un 100% de pérdida de audición, pero es como cuando entras en la piscina y se te tapona el oído y, además, es muy molesto".

"¿Puede ser un tapón de cera? No sé, nunca me ha pasado". Además, la influencer ha confesado que como es "tan dejada, lo de ir a que me revise al médico, va quedando siempre en último lugar. Pero realmente es bastante molesto y debería empezar a preocuparme". Esperemos que se quede solo en un susto y con una revisión médica pueda solucionar este problema.

