Marta Riesco vuelve a hacer lo que más le gusta: ponerse delante de las cámaras. La periodista llevaba varios días 'desaparecida' de la pequeña pantalla, tras su 'rifirrafe' con Rocío Carrasco. Eso hizo que surgieran numerosos rumores afirmando que sus 'jefes' habían decido apartarla de cámara hasta que aclarase con pruebas si había hablado por teléfono o no con Rocío Carrasco. Como había hecho la hija de Rocío Jurado desmintiendo esta conversación al aportar las imágenes de las cámaras de seguridad del restaurante en el que supuestamente se produjo la llamada.

La periodista cubría la Feria de Abril de Sevilla cuando Rocío Carrasco desmintió a Marta y desapareció de un día para otro de la televisión, quedando en el aire incluso reportajes que ya había grabado. Pero la reportera no tiene miedo -como dice su canción- y negó que estuviese "en la cuerda floja", además, aseguró tener el respaldo de sus jefes. Y es cierto. De despido nada. Marta estará este 12 de mayo de nuevo al frente de un reportaje para 'El programa de AR'. La novia de Antonio David Flores cubrió la presentación del musical 'The Rhythm of the Night by Dj Nano in Madrid'.

Gtres

Marta está feliz por volver a hacer lo que más le gusta ("quiero seguir levantándome a las 5 de la mañana", dijo tras confirmar su relación con el padre de Rocío Flores) y tras grabar el reportaje, se fue a casa donde celebró su 'vuelta' al trabajo rodeada de amigos y cómo no, junto a su pareja, Antonio David Flores, al que etiquitó en este post que subió a sus Stories.

Stories

