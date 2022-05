Alaska ha confesado en más de una ocasión que siempre le han gustado mucho los niños a pesar de no haber querido ser madre. Ahora, ha podido demostrar su gran don para tratar con ellos gracias al evento organizado por 'Evax' y la fundación 'Inspiring Girls'. La artista ha recordado que ella ya fue premiada como chica inspiradora y por este motivo no han dudado en contar con ella para realizar un taller con un grupo de alumnos del colegio Nuestra Señora de Loreto para dar visibilidad a todas las profesiones que pueden ejercer tanto hombres como mujeres.

"Tengo una paciencia bastante infinita con los niños", ha confesado la artista reconociendo que le encanta tratar con ellos y que le han sorprendido para bien con sus respuestas. Un momento muy especial donde, además, no ha dudado en desvelar qué opina de Chanel, ahora que queda poco tiempo para que tenga lugar la gran final de Eurovisión. "Es una artista completa, es muy joven, puede hacer lo que quiera porque tiene talento, tiene cualidades físicas y tiene un tesón….", ha indicado.

Gtres

La artista ha reconocido que esta vez cree que España tiene muchas posibilidades de alzarse con el triunfo. "Si la política lo permite, creo que sí. Hay dos o tres canciones al mismo nivel que la española pero pienso que es una representación muy digna y de mucho nivel", ha asegurado.

En cuanto a ella, la artista ha reconocido que continúa recuperándose después de haber estado un tiempo "pachucha". Sin embargo, ha confesado que ya se encuentra mucho mejor y lista para afrontar el gran año que le espera lleno de actuaciones. "Estamos esperando a que se confirmen algunos pero puede que sean 50 y pico los conciertos que haga. Además, este año pararemos en diciembre y no en octubre", ha indicado mostrando su felicidad al ver que los conciertos "han vuelto a ser lo que eran".

Pero este no es su único proyecto profesional en el que está ahora inmersa, y es que continúa con su trabajo en Cine de Barrio, donde ha confesado ser muy feliz. "Soy tan feliz que me peleo con uñas y dientes. Yo creo que me agarro si me dicen que me tengo que ir", ha desvelado confesando que ahí trata temas que conoce y que le apasionan. "Es un lujo recibir invitados que están en esas películas".

Gtres

Sin duda, un proyecto del que no puede hablar sin recordar a su antecesora, Concha Velasco, con la que ha confesado que mantiene el contacto y a la que espera ver pronto en el programa. "Estoy eternamente agradecida", ha explicado asegurando que se sintió muy afortunada al ver que la actriz dejaba su puesto en el programa confiando en ella para que siguiese al frente. "No hay otra como Concha, es una mujer que lo es todo, es muy americana, como de Hollywood".

Alaska recuerda a Jesús Mariñas

Por último, la artista se ha acordado de su madre, que este año ha cumplido 93 años. Un evento muy especial donde no ha podido evitar recordar a Jesús Mariñas. "Él estuvo en el de los 90. Yo no tengo una amistad con él como tienen ellos pero lo llevo tratando desde los 14 años", ha reconocido. La cantante ha asegurado que le dio mucha tristeza la noticia de su fallecimiento, y es que siente que junto a él se ha ido una estirpe de periodistas del corazón que marcaron cómo sería la prensa rosa que a ella tanto le encanta. "He amado esa prensa del corazón. Mariñas era un moderno porque era más incisivo. Es un mundo en desaparición", ha indicado.

Sin embargo, ha reconocido que no siempre estuvo de acuerdo con él y es que a veces escribía cosas que no le gustaban. "A veces no lo entendía, era como era", ha desvelado recordándolo con gran cariño.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io