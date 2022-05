Horas... Solo quedan horas para que suban el telón del escenario de Turín y dé comienzo la gran final del certamen de la canción europea. Eurovisión está generando una gran expectación y nuestra Chanel es uno de los grandes atractivos de la gala de esta noche en la que se espera que nos sorprenda con su puesta en escena. El secretismo de los cambios que se han llevado a cabo en los ensayos y la gran acogida que está teniendo entre los pocos privilegiados que han podido disfrutar de ella, están haciendo que todos estemos pendientes de la televisión para que llegue el gran momento.

Y entre los grandes expectantes se encuentran la propia Chanel que, si hace unas horas confesaba que había llorado después de recibir un mensaje de Nathy Peluso admirándola, ahora ha reaparecido demostrando que se encuentra impaciente para que se levante el telón de su actuación. Recordemos que actuará en la primera mitad: décimo lugar.

"Prometo dar el show en Eurovisión", ha escrito la cantante quien se ha mostrado ansiosa por subirse al escenario. Una imagen que ha mostrado momentos antes de dejarse ver ante los eurofans que se encuentran en el pabellón de Turín. Un gran grupo de fans de la española se han acercado adonde se encontraba Chanel quien se ha dado un gran baño de masas cerca del pabellón. Ataviados con banderas de España y al grito de "ganadora", la afición ha demostrado el gran apoyo que está recibiendo después de los duros meses de polémicas.

Así la representante de España se ha cargado las pilas para estar 'ready' antes de su mayor concierto hasta la fecha. La actriz y cantante disfrutará sobre el escenario en el que, con sus cambios de looks, defenderá 'SloMo' ante el gran público de Europa.

