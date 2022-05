Elio Valderrama está pasando sus peores momentos. El viudo de Jesús Mariñas tuvo que despedir a su marido hace apenas unas semanas después de que éste hubiera estado ingresado en el hospital por su cáncer de vejiga. Ahora, el fotógrafo ha comenzado a querer recomponerse y reencauzar su vida para poder superar la muerte de la que fuera su pareja durante las últimas tres décadas. Un punto de inflexión que se marcó tras la petición de Elio de que no le mandaran más ramos de flores a casa y es que, la voluntad del periodista de no querer que se celebrara ningún funeral, hizo que las centenares de compañeros del periodista de la prensa rosa quisieran mostrar sus condolencias enviando flores a su casa.

Días después y aprovechando las fiestas de San Isidro, Elio ha salido a despejarse al centro de la capital madrileña junto a sus amigos, Belén Rodríguez y Gustavo, el chófer de María Teresa Campos. Una 'pareja' que demostró hace poco la amistad que les une.

Instagram

Así, Belén se ha demostrado como un grandísimo apoyo para Elio, con quien ha publicado este selfie acompañado por una profunda reflexión: "Si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Te quiero Elio". Además, no ha podido evitar compartir imágenes de la comida que han compartido junto a Gustavo y su mujer, quienes han ayudado a levantar el ánimo del fotógrafo.



A pesar del dolor de la pérdida, Elio Valderrama se ha mostrado tranquilo ante los medios y ha querido seguir compartiendo momentos con todos sus amigos y es que fue una de las cosas que le prometió a Mariñas antes de fallecer: "las cosas se hacen en vida", ha asegurado a medios de comunicación.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io