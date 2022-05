Estas semanas han sido las más duras para Juan Muñoz en 'Supervivientes'. El humorista lo está dando todo a pesar de las dificultades que tiene por edad y por salud. Aunque es el eterno nominado, el concursante se mantiene fuerte y parece que la audiencia está encantada con él pero ahora se siente más débil que nunca. La salud le está jugando una mala pasada y está sufriendo un dolor insoportable en uno de sus pies. Como consecuencia de esta molestia, Juan Muñoz a penas puede moverse bien por la arena y está impedido para hacer muchas pruebas y actividades del día a día en su playa.

"Llevo todo el día jodido. Es una putada, no salgo de una y me meto en otra. Lo que no sé es si es la gota o un esguince, pero no creo que me haya torcido yo nada", reconocía el superviviente a su compañera Ana Luque. El resto de los supervivientes, sobre todo los que conviven con él están algo preocupados por el humorista. Aunque también sacan su lado competitivo y creen que es una presa fácil a la hora de la expulsión.

Telecinco

Alejandro Nieto, Ignacio de Borbón, Kiko Matamoros y Juan Muñoz son los nominados de esta semana, ¿por este motivo de salud puede el humorista ser el eliminado este jueves?. "Le veo muy jodido", decía Anuar, en referencia a las dolencias de Muñoz.

"Yo se lo he visto y me ha recordado al de mi primo, el pie todo tieso...", recordaba Anabel al verle a Juan tan afectado, y es que su primo Kiko Rivera tuvo que abandonar el concurso por los dolores de gota. Tendremos que esperar a esta noche para ver cómo sigue el estado de salud del concursante y si la audiencia quiere verle fuera.

