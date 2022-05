Antonio David Flores está dispuesto a defender su verdad y hacerlo de manera judicial. El exmarido de Rocío Carrasco interpuso una denuncia por difamación contra María Patiño, después de que ésta le acusase de colgar carteles por Málaga con la palabra 'maltratador'. Todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando tras la emisión de la docuserie 'Rocío Carrasco, contar la verdad para seguir viva' aparecieron carteles por Málaga acusando a Antonio David de maltratador.

En aquel momento, María Patiño señaló al novio de Marta Riesco de ser la persona que estaría detrás de todo ello. La periodista aseguró en su programa 'Socialité' que había sido el propio Antonio David Flores quien, en un intento de victimizarse ante la opinión pública, había colgado aquellos carteles.

María Patiño llegó a señalar que había visionado las grabaciones de una cámara de seguridad que demostraban su versión. Unas imágenes que nunca vieron la luz ni se emitieron en su programa.

Ante tales acusaciones, Rocío Flores, la hija de Antonio David, salió inmediatamente en su defensa y aseguró que tomarían medidas legales para limpiar el nombre de su padre. El también se hizo eco de las acusaciones. A través de su canal de Yotube pidió a la periodista a demostrar públicamente las acusaciones y para ello la retó a enseñar los vídeo en los que supuestamente se veía al ex guardia civil pegando dichos carteles.

"Estoy esperando que enseñes aquella documentación que dijiste que ibas a mostrar a la audiencia sobre la pegada de carteles. Aquel vídeo en el que se supone que se me ve pegándolos. Aquella acusación de que había utilizado a mi propia hija para que pusiese una denuncia falsa en mi nombre", aseguró entonces. Y ahora en su canal de Youtube vuelve a pedirle lo mismo y que responda a las preguntas de su abogado.

Además, le comenta que esta semana se verán la caras este próximo jueves 26 de mayo. Y Antonio David hace una petición directa a la presentadora: "María Patiño tendrá que aparecer este jueves 26 de mayo para responder a las preguntas del juez. Desde aquí, como va de abanderada de colaborar con la justicia, le pido que responda a las preguntas de mi abogado Iván Hernández. Quiero ver toda esa información que diste, como periodista de rigor, la tenía justificada con vídeos y documentos. Le hagas saber a la señoría cómo te atreves a difamarme, injuriarme y calumniarme a los 1.8 millones de personas que siguen tu programa".



Ahora, los que fueran compañeros de trabajo se volverán a ver las caras en medio de esta lucha encarnizada que ha iniciado Antonio David contra La Fábrica de la Tele, la productora responsable de varias programas de Telecinco.

