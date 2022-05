La telenovela de Isa Pantoja y Kiko Rivera sigue su curso. Y la guerra no solo es entre ellos sino que el papel de Irene Rosales cada vez tiene más importancia. A pesar de que la cuñada de Isa siempre ha asegurado que prefiere mantenerse al margen de la guerra entre hermanos, no ha dudado nunca en dar su opinión y dejar alguna pulla en contra de la pequeña de los Pantoja en sus colaboraciones en los platós de televisión, algo que ha hecho que la relación entre Isa e Irene se vaya distanciando. "Nunca hemos sido amigas, ha sido la mujer de mi hermano", destacaba Isa Pantoja en su visita al 'Sábado Deluxe'.

"Yo he tenido una relación con ella normal. Me ha respetado siempre y yo a ella, entiendo que no tiene nada que ver con que yo esté enfadada con mi hermano o que mi hermano haya tenido esos problemas con mi madre", continuaba diciendo Pantoja. Unas declaraciones que no significaban que no tuviera problemas con su cuñada.

Telecinco

"Sin embargo, pienso que tiene ese poder porque para mi hermano es la persona más importante, dicho por él además", aseguraba Isa Pantoja señalando que podría haber frenado los pies a Kiko en la escalada de declaraciones contra su madre que hizo el año pasado. "Sí que le hubiera podido frenar porque mi hermano la tiene en un pedestal".

En este sentido, Isa ha destacado que "ese apoyo férreo no creo que le venga bien a él tampoco. Sí que tiene la oportunidad de ponerle un tope a mi hermano". Además, ha lamentado que ese apoyo sea público y también en privado puesto que no felicitó a su hijo en su cumpleaños porque, según declaró Kiko, él se lo prohibió.

