El festival de Cannes de este 2022 ha contado también con presencia española, y las dos mujeres que han estado estos días en la ciudad de la costa sur francesa han pisado con fuerza. Una de ellas fue la modelo y Miss Universo España Sarah Loinaz, que consiguió el título el pasado año a sus 23 primaveras. La joven asistió como invitada a la alfombra roja de la película 'Triangle of sadness', del director sueco Ruben Östlund, una sátira del mundo de la moda que compite por la Palma de Oro esta edición.

Sarah no estuvo sola sobre la alfombra roja de Cannes: estuvo acompañada de la actriz Claudia Bouza ('Reinas', 2018). Mientras que nuestra Miss Universo -que ha posado con los mejores looks del verano en exclusiva para Diez Minutos- lució un vestido rojo pasión de tirantes con escote en V de la firma Sima Couture -que aderezó con un 'clutch' de la firma Thalie y joyas de Boucheron-, la intérprete se decantó por el fucsia para su look de la firma Skytten Couture, con un vestido en palabra de honor que resaltaba por su silueta acampanada. El look se completó con joyas y un bolso negro de mano de la firma Thalie. Ambas consiguieron poner el broche a sus looks con el arte en maquillaje y peluquería de Javier Martínez.

Getty Images

Getty Images

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Ambas han acudido a varios preestrenos y fiestas posteriores de diferentes firmas, luciendo lookazos que han cortado la respiración como estos:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Precisamente la temática de la película congregó a numerosas caras conocidas del mundo de la moda, como Carla Bruni, impresionante con un vestido de color lila, y las también modelos Toni Garrn, que apostó por un esmoquin, o Lily Donaldson, que deslumbró con un vestido de pedrería en gris oscuro. Por supuesto, no pudieron faltar los actores principales, como el tres veces nominado al Oscar Woody Harrelson, la actriz Charlbi Dean o Harris Dickinson.

Carla Bruni asistió a la première de ’Triangle of sadness’ Getty Images

Reparto de la película ’Triangle of sadness’ Getty Images

Ethan Hawke asistió a la première de ’Triangle of sadness’ Getty Images

Lily Donaldson asistió a la première de ’Triangle of sadness’ Getty Images

Toni Garrn asistió a la première de ’Triangle of sadness’ Getty Images

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io