La relación de José Mota y Juan Muñoz, los dos amigos que conformaron desde 1987 el dúo 'Cruz y Raya', puede que no haya pasado por su mejor momento recientemente, pero con todo solucionado después de una polémica guerra que les enfrentó a principios de 2021, los dos guardan una bonita amistad. De hecho, ahora Juan está de plena actualidad por su participación en 'Supervivientes 2022', y José Mota, en su última aparición pública, no ha dudado en comentar su paso por el reality.

"Lo está haciendo muy bien. Está sobreviviendo. Yo hubiera muerto a los 2 o 3 días", ha bromeado con la Prensa, que cubría el evento que él mismo presentó este mismo lunes en Madrid, la primera edición de los Premios Berlanga del Humor, cuya alfombra roja congregó a lo más granado de la comedia española, con caras tan conocidas como las de Eva Soriano, Antonio Resines, Loles León o Berto Romero.

De hecho, José Mota no tenía ninguna duda de que su amigo Juan lo haría estupendamente, porque si hay alguien que le conoce bien es él, y así lo dejó claro dando su opinión ante los medios en el estreno de la película 'El premio': "Lo hará bien. Es una persona muy aventurera y divertida", apuntó el pasado abril. Es más, el propio Mota no ha cerrado la puerta a participar el reality: "¿Por qué no? Todo lo que sea un cambio de vida brutal, aunque sea dos meses, me parece un desafío importante".

A pesar de que Juan llegaba al programa con muchas ganas e ilusión, ser el eterno nominado le ha hecho el reality un poco cuesta arriba, si bien a la audiencia parece estar gustándole su concurso y le han permitido seguir en él como 'parásito', pero ahora se le pone aún más complicada la situación por un problema de salud relacionado con su gota, que hace peligrar de forma severa su estancia en Honduras: "Es una putada, no salgo de una y me meto en otra", apuntó apesadumbrado.

