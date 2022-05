Belén Esteban ha reaparecido en sus redes sociales por un motivo muy especial. Desde que sufrió una aparatosa caída en 'Sálvame', donde terminó rompiéndose la tibia y el peroné, son pocas las veces que la colaboradora ha querido pronunciarse. Ahora, mientras todavía continúa recuperándose en casa tras haber pasado por quirófano, la de Paracuellos ha decidido volver a hacer una excepción para dedicar un mensaje muy especial a Anabel Pantoja, ¿quieres saber qué le ha dicho? Pincha en el vídeo de arriba y descúbrelo.

Lo cierto es que la colaboradora está pasando por un momento muy complicado mientras continúa recuperándose de su lesión, y es que ella misma reconocía durante una conexión con 'Sálvame' que se le "había parado la vida". Ahora, justo el mismo día que la madre de Anabel Pantoja aparecía en el programa para defender el concurso que su hija está haciendo en 'Supervivientes', ella ha querido reaparecer en sus redes sociales para mandarle un mensaje muy especial.

Instagram

Anabel Pantoja y Belén Esteban siempre han presumido de su gran unión. De hecho, la prima de Kiko Rivera había elegido que ella junto a Isa Pantoja fueran las personas que le defendiesen en plató. Sin embargo, esto no ha podido ocurrir debido a la lesión de la colaboradora, algo que la superviviente desconoce. Una complicada situación que no ha impedido que la de Paracuellos le mande un bonito mensaje de apoyo que se suma a los que también ha hecho públicos Omar Sánchez.

Además, la colaboradora de 'Sálvame' también ha querido tener un detalle especial con la madre de Anabel Pantoja, que no ha dudado en desvelar si le gustaría que su hija volviese con el canario. Belén Esteban ha querido destacar la buena intervención que ha realizado defendiendo a su hija, lamentando que ella no pueda estar allí para hacer lo mismo.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io