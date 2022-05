Laura Matamoros no para de vivir disgustos: la preocupación por su padre en 'Supervivientes' se sumó a un accidente que sufrió unas semanas antes, y el broche lo puso hace sólo unos días cuando confirmó su nueva ruptura con el padre de sus hijos, Benji Aparicio. La influencer se ha dejado ver en redes sociales contenta y con mucho ánimo a pesar de lo dura que es una separación, y hasta ha hecho planes con amigos para despejarse, pero la procesión va por dentro y eso sólo lo saben sus allegados, como María Pombo, una de sus grandes amigas.

La rubísima influencer no pudo evitar las preguntas de la prensa en una fiesta a la que acudió el pasado 24 de mayo, y después de que Diego Matamoros hablara abiertamente sobre la noticia, ella ha seguido la estela y, en el vídeo de la parte superior, ha contado cómo está Laura en estos primeros días tras hacerse oficial la ruptura: "La veo bien, bueno... ella ya ha pasado por esto más veces. Es un mujerón, y, bueno, se tiene que apoyar en sus hijos, que son lo más importante en su vida", ha desvelado.

Tampoco ha ocultado que Laura está necesitando también apoyo de sus amigas, que al final son lo bueno de la vida, y ellas van a estar ahí para lo que necesite: "La apoyo un montón. Somos muy amigas, estamos siempre en contacto... o sea que súper bien", añadió.

A diferencia de Laura, María Pombo está viviendo un momento muy bonito en lo personal, y es que dentro de poco se convertirá en tía después de que su hermana, Marta Pombo, anunciara su embarazo, si bien la enfermedad que le diagnosticaron a María sigue dando coletazos, aunque de momento parece que lo tiene todo bajo control.

